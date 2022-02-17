***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.02.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2018Ödenecek Azami Tutar (TL) 5.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarORGE, TREORGE00011 26.10.2020 80.000 0,1 4,44 -ORGE, TREORGE00011 17.02.2022 150.000 0,19 6,94 -Ek AçıklamalarŞirketimiz pay piyasasında bugün görülen fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanları pay edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, 15.02.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden, 17.02.2022 (bugün) tarihinde 6,91 TL - 6,98 TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte, 17.02.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 230.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,29'a ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002559BIST