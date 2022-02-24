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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.02.2022 12:00
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

nın artırılmasına yönelik Yönetim Kurulu Kararı alınması

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2022
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORGE, TREORGE00011 26.10.2020 80.000 0,1 4,44 -
ORGE, TREORGE00011 17.02.2022 150.000 0,19 6,94 -
ORGE, TREORGE00011 18.02.2022 0,31 6,86 -
ORGE, TREORGE00011 22.02.2022 70.000 0,09 6,63 -
ORGE, TREORGE00011 23.02.2022 100.000 0,125 6,59 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2018 tarihli toplantısında alınan 5.000.000 Türk Lirası azami fon tutarına kadar şirket paylarının geri alımına ilişkin kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurularak uygulamaya alınmıştı.
Yönetim Kurulumuz 24.02.2022 tarihli kararıyla son dönemde Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de işlem gören Şirketimiz payları nezdinde görülen fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Şirket paylarının geri alımını gerçekleştirmek üzere Şirket yönetimini yetkilendirmiştir. Bu kapsamda, geri alım için ayrılan azami fon tutarının 20.000.000 Türk Lirası olmasına, geri alınacak azami pay sayısının da bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamunun ve ortaklarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003997


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