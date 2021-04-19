***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2021 18:13
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ORGE, TREORGE00011 50.000.000 30.000.000,000 60,00000 ORGE, TREORGE00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 50.000.000 30.000.000,000 60,00000
Ek Açıklamalar
1-Şirketimizin 12 Nisan 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara istinaden, Şirketimizin mevcut 250.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 Türk Lirasına artırılmasına,
2-Artırılan 30.000.000 Türk Lirasının
•Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,
•Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
3-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin %60 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929289
BIST