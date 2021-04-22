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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2021 19:21



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ORGE, TREORGE00011 50.000.000 30.000.000,000 60,00000 ORGE, TREORGE00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 50.000.000 30.000.000,000 60,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 250.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 Türk Lirasına artırılmasına ilişkin 19 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, gerekli onayların alınması hususunda 22 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930626


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