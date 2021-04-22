***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviORGE, TREORGE00011 50.000.000 30.000.000,000 60,00000 ORGE, TREORGE00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 50.000.000 30.000.000,000 60,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2021SPK Başvuru Tarihi 22.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut 250.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 Türk Lirasına artırılmasına ilişkin 19 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, gerekli onayların alınması hususunda 22 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930626BIST