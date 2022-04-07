***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2022 18:48
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHAN GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı 31.05 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NEVHAN GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 20.95 Bağımsız Üye Değil
MAHMUT GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi 0.001 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GBL San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı, Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008496 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İLHAN ŞÜKRÜ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır. Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008496 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017364
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0376
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05917,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,24
|Açılış
|: 917,88
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7394
|14,7416
|% 0,24
|
|Euro
|16,0597
|16,0710
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2076
|19,3039
|% 0,21
|
|Frank
|15,7359
|15,8307
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9190
|3,9386
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|10,48
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de