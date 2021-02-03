***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziKozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule N18 Kat:A 34742 Kadıköy/İSTANBULYeni Şirket MerkeziKozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule N18 Kat:18 34742 Kadıköy/İSTANBULDeğişiklik Tarihi03/02/2021AçıklamalarŞirketimizin merkez adres değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 03 Şubat 2021 tarihinde tescil, 03 Şubat 2021 tarih ve 10259 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907282BIST