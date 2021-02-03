***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
03.02.2021 18:15
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule N18 Kat:A 34742 Kadıköy/İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule N18 Kat:18 34742 Kadıköy/İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
03/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin merkez adres değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 03 Şubat 2021 tarihinde tescil, 03 Şubat 2021 tarih ve 10259 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907282
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0418
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05422,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,73
|Açılış
|: 422,48
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|SNKRN
|29,70
|1.650.448
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.439.469
|% 9,98
|
|KONTR
|77,90
|124.202.365
|% 9,95
|
|SUMAS
|72,45
|682.144
|% 9,94
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|ESEN
|34,50
|742.699.155
|% -7,26
|
|MARKA
|6,78
|11.907.562
|% -6,35
|
|RODRG
|18,28
|7.542.541
|% -5,97
|
|NATEN
|41,30
|135.018.771
|% -5,23
|
|ESEN
|34,50
|742.699.155
|% -7,26
|
|KRVGD
|16,23
|322.526.365
|% -0,43
|
|VERTU
|32,50
|306.232.183
|% -3,56
|
|DNISI
|18,65
|289.695.134
|% 5,61
|
|IHLGM
|1,43
|269.624.065
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,43
|269.624.065
|% 2,88
|
|TURSG
|7,64
|232.145.520
|% 2,96
|
|PEKGY
|2,52
|72.751.647
|% 3,70
|
|HDFGS
|4,42
|110.063.488
|% -0,90
|
|ESEN
|34,50
|742.699.155
|% -7,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1565
|7,1605
|% -0,58
|
|Euro
|8,6016
|8,6138
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,7562
|9,8051
|% -0,54
|
|Frank
|7,9341
|7,9819
|% -0,68
|
|Riyal
|1,9056
|1,9152
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,84
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|0,03
|
|B. Petrol
|58,60
|58,60
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
-
17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
-
17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337