***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi14/02/2020Karar Sayısı2020-03Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, FAALİYET RAPORU ve URF-KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 14.02.2020 / 2020-03 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SERİ NUMARALI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 01 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan, 01 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların, raporlar ve formun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Seri numaralı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış söz konusu konsolide finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, aynı tebliğ uyarınca hazırlanmış Yıllık Faaliyet Raporu'nun ve SPK'nın 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden yapılması yönündeki kararı çerçevesinde hazırlanan URF ve KYBF'nun işin gelişimi ve performansını Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı yansıttığını, Beyan ederiz. Nevhan GÜNDÜZ -Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819254BIST