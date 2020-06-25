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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.06.2020 19:09
GÜNCEL HABERLER



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2018, 02.02.2018, 30.03.2018, 19.04.2018, 27.08.2018, 25.09.2018, 04.10.2018, 08.02.2019, 07.03.2019, 18.11.2019, 05.12.2019, 05.02.2020, 17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nden, Acil Kaçış Şaftı Genel Elektrik İşleri'ne yönelik 69.666,54 EUR+KDV ve 304.194,45 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır.  Böylece Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz ?6.112.061,61? EUR+KDV ve 3.054.743,77?? TL+KDV tutarına ulaşmıştır.?? İşin 45 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852983


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 483.214 % 10,00  
AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4819 8,5245 % -0,04  
Frank 7,1955 7,2389 % -0,05  
Riyal 1,8216 1,8307 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 1,31  
Altın Gr. 388 388 -0,10  
Cumhuriyet 2.515 2.536 -0,10  
Tam 2.588 2.602 1,80  
Yarım 1.257 1.273 0,80  
Çeyrek 629 637 0,40  
Gümüş.Ons 17,74 17,76 0,24  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,05  
B. Petrol 41,23 41,23 0,92  
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