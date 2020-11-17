***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.11.2020 09:43
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/11/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, kontrol ve haberleşme taahhüt kapsamı işçilik işlerine ilişkin 740.000 Euro+KDV tutarındaki teklifimizin kabul edildiği İşveren Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 36 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888796
BIST
11:321.279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -14,48
|Açılış
|: 1.292
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|Önceki Kapanış
|: 1.293
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1.293
En Düşük
1.275
11:327,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
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7,7470
En Düşük
7,6843
11:329,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,1800
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|Önceki Kapanış
|: 9,1450
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9,1931
En Düşük
9,1109
11:32470,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,05
|Açılış
|: 470,03
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|Önceki Kapanış
|: 467,98
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470,55
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SAFKR
|7,92
|5.034.110
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.110.731
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.445.869
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,76
|1.406.738.805
|% -2,12
|
|KRDMD
|4,30
|512.367.194
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,91
|509.182.669
|% 1,06
|
|THYAO
|11,59
|361.962.317
|% -1,61
|
|AKBNK
|6,13
|338.585.908
|% -2,85
|
|EKGYO
|1,91
|509.182.669
|% 1,06
|
|GARAN
|8,76
|1.406.738.805
|% -2,12
|
|KRDMD
|4,30
|512.367.194
|% -1,83
|
|YKBNK
|2,80
|330.874.698
|% -2,10
|
|SKBNK
|1,49
|114.519.998
|% -1,97
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7375
|7,7415
|% 0,45
|
|Euro
|9,1826
|9,1909
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1977
|10,2489
|% 0,53
|
|Frank
|8,4528
|8,5037
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0576
|2,0679
|% 0,38
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,22
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|0,16
|
Seans Raporu
11:30
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-
11:45XU100
Endeks 1, 277 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 9, 207.00 milyon TL de
-
11:44IEYHO
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 363, 125 adet işlem
-
11:42KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 606 adet işlem
-
11:41AKMGY
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 54.40 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 578 adet işlem
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 35 kaybederek (% -1.31 ) 1, 152