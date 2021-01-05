***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.01.2021 18:34
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/11/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
17.11.2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, kontrol ve haberleşme taahhüt kapsamı işçilik işlerine ilişkin 740.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 36 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897222
BIST
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|DOGUB
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|57.044.621
|% 10,00
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|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
|
|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
|
|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
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|GOZDE
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|248.518.334
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|
|GUBRF
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|2.497.104.118
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|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
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|2.558.639.646
|% 6,02
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|GUBRF
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|% -9,94
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|% -0,47
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|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
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|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
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|KARSN
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|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3861
|7,3912
|% -0,42
|
|Euro
|9,0800
|9,0968
|% 0,04
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|Sterlin
|10,0281
|10,0784
|% -0,07
|
|Frank
|8,3747
|8,4251
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.951
|1.951
|6,99
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|Altın Gr.
|463
|463
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,79
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