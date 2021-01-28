***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/09/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar15.09.2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Ataköy-İkitelli Metro Projesi'nin metro tünelleri elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.200.000 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı, İşveren ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Sözleşme görüşme sürecinde, bu aşamada, sözkonusu elektrik işleri ihalesinin İkitelli Bahariye arası iki istasyon ile sınırlı Tünel Genel Elektrik İşlerine ilişkin sözleşme imzalanmasına karar verilmiş, sözleşme imza süreci bu çerçevede sonuçlanmıştır.Sözleşme tutarı 835.351 EURO+KDV olup, işin 45 günde bitirilmesi planlanmaktadır: Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905605BIST