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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.01.2021 19:12



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

15.09.2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Ataköy-İkitelli Metro Projesi'nin metro tünelleri elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.200.000 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı, İşveren ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu.   Sözleşme görüşme sürecinde, bu aşamada, sözkonusu elektrik işleri ihalesinin İkitelli Bahariye arası iki istasyon ile sınırlı Tünel Genel Elektrik İşlerine ilişkin sözleşme imzalanmasına karar verilmiş, sözleşme imza süreci bu çerçevede sonuçlanmıştır.  
Sözleşme tutarı 835.351 EURO+KDV olup, işin 45 günde bitirilmesi planlanmaktadır:   Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905605


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OTKAR 386,20 614.430.776 % 10,00  
FADE 7,59 91.290.490 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 2.923.006 % 10,00  
PKENT 1.386,00 2.505.079 % 10,00  
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Tam 2.907 2.982 17,71  
Yarım 1.405 1.442 8,57  
Çeyrek 705 721 4,28  
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