***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
08.02.2021 18:56
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 05.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/02/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 340.000 Euro+KDV tutarındaki teklifimizin kabul edildiği İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 720 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908381
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
18:058,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
18:05419,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 8,40
|Açılış
|: 419,35
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,90
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.416.920
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|AGYO
|4,48
|21.554.531
|% -5,29
|
|ASUZU
|20,44
|36.445.334
|% -2,01
|
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% -1,50
|
|AKGRT
|9,75
|13.422.740
|% -1,12
|
|ALCTL
|30,96
|46.806.588
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 4,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0967
|7,1004
|% 0,62
|
|Euro
|8,5550
|8,5609
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7269
|9,7757
|% 0,64
|
|Frank
|7,8643
|7,9117
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8865
|1,8960
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|26,28
|
|Altın Gr.
|420
|420
|8,69
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,53
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,19
|
|B. Petrol
|60,34
|60,34
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351