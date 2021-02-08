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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.02.2021 18:56



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 05.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/02/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 340.000 Euro+KDV tutarındaki teklifimizin kabul edildiği İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.  İşin 720 günde bitirilmesi planlanmaktadır.  Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908381


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MERIT 165,00 1.695.090 % 10,00  
JANTS 552,30 61.099.940 % 10,00  
YKGYO 5,94 11.079.819 % 10,00  
SEKUR 37,64 29.017.564 % 9,99  
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Altın Gr. 420 420 8,69  
Cumhuriyet 2.778 2.820 71,00  
Tam 2.764 2.834 71,67  
Yarım 1.336 1.371 34,66  
Çeyrek 670 686 17,34  
Gümüş.Ons 27,51 27,53 0,68  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 0,19  
B. Petrol 60,34 60,34 0,78  
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