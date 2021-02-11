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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.02.2021 09:50



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2018, 06.08.2018, 08.10.2018, 24.06.2020, 12.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

12.01.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri'ne yönelik 600.030,22 EURO+KDV tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu.   Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin Ağustos 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 11.600.030,22?? EURO+KDV tutarına ulaşmıştır.? ? Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909016


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 220,20 14.229.804 % 9,99  
DIRIT 10,80 1.542.467 % 9,98  
IDEAS 29,88 8.827.162 % 9,85  
MERIT 217,00 308.791 % 9,60  
AYCES 93,15 339.718 % 9,59  
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Frank 7,8982 7,9458 % 0,06  
Riyal 1,8765 1,8859 % 0,05  
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11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.846 2,87  
Altın Gr. 419 419 0,75  
Cumhuriyet 2.790 2.832 -3,00  
Tam 2.774 2.845 -4,84  
Yarım 1.341 1.376 -2,35  
Çeyrek 672 688 -1,17  
Gümüş.Ons 27,24 27,28 0,25  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,06  
B. Petrol 61,21 61,21 -0,26  
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