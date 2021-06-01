***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.06.2021 18:47
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2018, 18.07.2018, 27.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/07/2018
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, işveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile 239.904,21 Euro+KDV tutarında fiyat farkına ilişkin sözleşme zeyilnamesi imzalanmıştır. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 2.186.018,30 Euro+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin Mayıs 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939446
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0826
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
18:0510,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1040
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
18:05527,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,60
|Açılış
|: 527,16
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5950
|8,6017
|% 0,97
|
|Euro
|10,5006
|10,5130
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,1447
|12,2056
|% 1,05
|
|Frank
|9,5316
|9,5890
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2858
|2,2972
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|6,25
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,76
|0,12
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT