***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2018, 18.07.2018, 27.07.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıŞenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım OrtaklığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih03/07/2018Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, işveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile 239.904,21 Euro+KDV tutarında fiyat farkına ilişkin sözleşme zeyilnamesi imzalanmıştır. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 2.186.018,30 Euro+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin Mayıs 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939446BIST