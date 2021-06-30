***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.06.2021 18:53
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Projesi'nin 4 istasyon ve ana hat tünellerinin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.675.000 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 360 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945248
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.358
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.358
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|Önceki Kapanış
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498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6609
|8,6702
|% -0,33
|
|Euro
|10,2783
|10,2966
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,8779
|11,9375
|% -1,00
|
|Frank
|9,3118
|9,3679
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3010
|2,3126
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|3,10
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,92
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