***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2018, 18.07.2018, 27.07.2018, 01.06.2021, 17.06.2021, 03.08.2021, 01.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıŞenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım OrtaklığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih03/07/2018Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar01.09.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, İMES ve MODOKO istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1.504.328,49 Euro+KDV tutarındaki teklifimize ilişkin olarak, İşveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 365 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 4.151.346,79 ?Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.?? Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966553BIST