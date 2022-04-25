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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.04.2022 18:31
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin İstanbul, Ordu, Giresun, Muğla, Samsun, Sinop, Eskişehir, Zonguldak ve Bitlis Şehirlerinde Güneş Enerjisi Sistemi (GES) santral kurulumu ihalesine ilişkin verdiği 1.987.905,15 USD+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.   İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.  İşin 30.11.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023601


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KAPLM 64,90 18.727.605 % 10,00  
ACSEL 43,12 69.654.206 % 10,00  
OTTO 33,90 3.902.557 % 9,99  
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Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
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