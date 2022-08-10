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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

10.08.2022 18:30
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye'de yerleşik bir müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi Projesi kapsamında, Türkiye'de yerleşik bir müşteriden 978.930,80 USD+KDV tutarında elektrik malzemeleri siparişi alınmıştır. Siparişin 3 ay içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054335


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Yarım 3.357 3.407 -7,00  
Çeyrek 1.684 1.703 -4,00  
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B. Petrol 99 99 1,98  
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