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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

06.09.2022 18:19
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Serban İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

06.07.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Ankara ve Kocaeli illerinde inşası devam etmekte olan Turkcell Veri Merkezi Projeleri'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 4.256.606,85 EUR+KDV ve 26.842.363,20 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Serban İnşaat San. ve Tic. A.Ş. sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza sürecinin Ankara Veri Merkezi'ni kapsayan, 2.274.485,60 EUR+KDV ve 15.800.614,95 TL+KDV'den oluşan kısmı tamamlanmıştır. İşin 31 Aralık 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır.  Gebze Veri Merkezi'ne yönelik sözleşme görüşmeleri devam etmekte olup, olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060686


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SNPAM 15,18 2.286.410 % 10,00  
BRKO 2,31 4.913.088 % 10,00  
ADEL 36,98 49.043.069 % 9,99  
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Yarım 3.307 3.360 21,00  
Çeyrek 1.658 1.683 11,00  
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