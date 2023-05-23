***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDali Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih03/02/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar03.02.2023 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İzmir-Foça'da inşa edilecek Foça Tatil Köyü Projesi'nin bir kısım elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 17.983.249,80 TL tutarındaki teklife ilişkin İşveren Dali Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153174BIST