***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.05.2023 18:20
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Dali Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/02/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
03.02.2023 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İzmir-Foça'da inşa edilecek Foça Tatil Köyü Projesi'nin bir kısım elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 17.983.249,80 TL tutarındaki teklife ilişkin İşveren Dali Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153174
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0377
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0075
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.255,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8493
|19,8623
|% 0,19
|
|Euro
|21,4016
|21,4448
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,5881
|24,7114
|% 0,09
|
|Frank
|21,9581
|22,0903
|% -0,10
|
|Riyal
|5,2790
|5,3055
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-5,22
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.557
|4.780
|118,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de