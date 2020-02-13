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***ORMA* *BALAT* *ARCLK* *VESBE* *INTEM* *YKBNK* *IZMDC* *TIRE* *TATGD* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

13.02.2020 16:38
GÜNCEL HABERLER



***ORMA******BALAT******ARCLK******VESBE******INTEM******YKBNK******IZMDC******TIRE******TATGD******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARCLK, BALAT, GUBRF, INTEM, IZMDC, ORMA, TATGD, TIRE, VESBE, YKBNK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ARCLK 1 ARÇELIK A.S. E HASIM DEMIRDES 154.500,000
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E TÜLAY YÜKSEL 3.933,380
GUBRF 3 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E S S ELBISTAN VE CIVARI PANCAR EKICILER ISTIHSAL KP 37.929,960
INTEM 4 INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. E MEMUN ENDER IKIISIK 318,000
IZMDC 5 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E SONER MUTLU CENGIZ 1.275,592
ORMA 6 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E SERIFE KORKMAZ 3.208,051
TATGD 7 TAT GIDA SANAYI A.S. E HASIM DEMIRDES 100.000,000
TIRE 8 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E HASAN HÜSEYIN GENÇER 5.106,584
TIRE 9 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E KÜBRA KARAK 0,004
VESBE 10 VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. E HASIM DEMIRDES 61.386,000
YKBNK 11 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E METIN SANLI 41.906,361

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818815


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 274.400.032 % 19,97  
ISYAT 2,60 62.606.729 % 19,82  
ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
RHEAG 2,35 28.681.282 % 14,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8551 7,8944 % 0,56  
Frank 6,1429 6,1799 % -0,24  
Riyal 1,6052 1,6133 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 8,79  
Altın Gr. 306 306 1,28  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 0,15  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 56,58 56,58 0,79  
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