***ORMA* *BALAT* *ARCLK* *VESBE* *INTEM* *YKBNK* *IZMDC* *TIRE* *TATGD* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******BALAT******ARCLK******VESBE******INTEM******YKBNK******IZMDC******TIRE******TATGD******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ARCLK, BALAT, GUBRF, INTEM, IZMDC, ORMA, TATGD, TIRE, VESBE, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ARCLK 1 ARÇELIK A.S. E HASIM DEMIRDES 154.500,000BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E TÜLAY YÜKSEL 3.933,380GUBRF 3 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E S S ELBISTAN VE CIVARI PANCAR EKICILER ISTIHSAL KP 37.929,960INTEM 4 INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. E MEMUN ENDER IKIISIK 318,000IZMDC 5 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E SONER MUTLU CENGIZ 1.275,592ORMA 6 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E SERIFE KORKMAZ 3.208,051TATGD 7 TAT GIDA SANAYI A.S. E HASIM DEMIRDES 100.000,000TIRE 8 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E HASAN HÜSEYIN GENÇER 5.106,584TIRE 9 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E KÜBRA KARAK 0,004VESBE 10 VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. E HASIM DEMIRDES 61.386,000YKBNK 11 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E METIN SANLI 41.906,361(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818815BIST