***ORMA* *BFREN* *LKMNH* *IZFAS* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
08.07.2020 17:24
***ORMA******BFREN******LKMNH******IZFAS******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BFREN, CRDFA, IZFAS, LKMNH, ORMA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BFREN 1 BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. E DERVIS ERDOGAN 0,875
CRDFA 2 CREDITWEST FAKTORING A.S. E AHMET AGABABAOGLU 50.730,000
IZFAS 3 IZMIR FIRÇA SANAYI VE TICARET A.S. E SERTAÇ ZIYA DURMUS 15.087,500
LKMNH 4 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E MEHMET TOP 4.000,000
ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E YASAR OKUDUCU 1.745,980
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857247
BIST
17:37118.652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -687,31
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:376,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:377,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:37400,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,78
|Açılış
|: 400,75
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.779.186
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.679.225
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.167.995
|% -9,92
|
|SONME
|8,38
|20.667.300
|% -9,41
|
|MARTI
|1,36
|32.705.639
|% -9,33
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|OSTIM
|3,09
|47.003.479
|% -6,65
|
|EKGYO
|2,26
|2.307.436.732
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.800.551.233
|% 1,88
|
|SISE
|6,44
|1.585.648.276
|% -0,77
|
|GARAN
|8,13
|1.396.951.196
|% -2,28
|
|PETKM
|4,33
|1.282.364.885
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,26
|2.307.436.732
|% 0,89
|
|PETKM
|4,33
|1.282.364.885
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,87
|484.883.751
|% -0,53
|
|SISE
|6,44
|1.585.648.276
|% -0,77
|
|TRKCM
|4,36
|915.112.040
|% 3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6179
|8,6612
|% 0,46
|
|Frank
|7,2899
|7,3338
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,35
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|32,60
|
|Tam
|2.671
|2.685
|33,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1004, 36 kaybederek (% -0.74 ) 134, 754
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17:52XU100
Endeks 118, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 26, 755.00 milyon TL de
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17:51SANEL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 383 adet işlem
-
17:50ULAS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 905 adet işlem
-
17:49ETYAT
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 235 adet işlem