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***ORMA* *BFREN* *LKMNH* *IZFAS* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

08.07.2020 17:24
GÜNCEL HABERLER



***ORMA******BFREN******LKMNH******IZFAS******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BFREN, CRDFA, IZFAS, LKMNH, ORMA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BFREN 1 BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. E DERVIS ERDOGAN 0,875
CRDFA 2 CREDITWEST FAKTORING A.S. E AHMET AGABABAOGLU 50.730,000
IZFAS 3 IZMIR FIRÇA SANAYI VE TICARET A.S. E SERTAÇ ZIYA DURMUS 15.087,500
LKMNH 4 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E MEHMET TOP 4.000,000
ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E YASAR OKUDUCU 1.745,980

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857247


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 833,80 34.465.562 % 10,00  
KRDMA 4,62 26.779.186 % 10,00  
PKENT 228,90 2.153.223 % 10,00  
MRSHL 89,75 25.679.225 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.122.961 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6179 8,6612 % 0,46  
Frank 7,2899 7,3338 % 0,57  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 20,35  
Altın Gr. 401 401 4,65  
Cumhuriyet 2.595 2.617 32,60  
Tam 2.671 2.685 33,50  
Yarım 1.297 1.313 16,40  
Çeyrek 649 657 8,20  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 0,45  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,09  
B. Petrol 43,02 43,02 -0,06  
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