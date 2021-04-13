***ORMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ORMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ORMA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) payında 14/04/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927574BIST