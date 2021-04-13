***ORMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.04.2021 18:12
***ORMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) payında 14/04/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927574
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|SAYAS
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|25.617.468
|% -10,00
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|
|KRDMD
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|THYAO
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|722.332.508
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|KOZAL
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|
|EKGYO
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|TSKB
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|
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|
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|Tam
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|3.094
|25,35
|
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|1.496
|12,26
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|6,13
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|Gümüş.Ons
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|25,41
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