***ORMA* *CANTE* *VAKFN* *ETILR* *INFO* *ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
10.11.2021 16:43
***ORMA******CANTE******VAKFN******ETILR******INFO******ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALMAD, CANTE, ETILR, INFO, ORMA, VAKFN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALMAD 1 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HASAN BACAK 111.000,000
ALMAD 2 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E KENAN YÜKSEK 1.623.809,000
ALMAD 3 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E OĞUZHAN ÇAKIL 200.000,000
CANTE 4 ÇAN2 TERMİK A.Ş E HASAN BACAK 3.540,000
CANTE 5 ÇAN2 TERMİK A.Ş E KENAN YÜKSEK 160.000,000
CANTE 6 ÇAN2 TERMİK A.Ş E MEHMET ÖZCAN 2.000.000,000
CANTE 7 ÇAN2 TERMİK A.Ş E OĞUZHAN ÇAKIL 3.858,000
CANTE 8 ÇAN2 TERMİK A.Ş E OĞUZHAN ÇAKIL 18.750,000
CANTE 9 ÇAN2 TERMİK A.Ş E OĞUZHAN ÇAKIL 22.000,000
ETILR 10 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET ÖZCAN 39.346,000
INFO 11 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E KENAN YÜKSEK 78.002,000
INFO 12 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E MEHMET ÖZCAN 56.986,000
INFO 13 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E MEHMET ÖZCAN 709.168,000
ORMA 14 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E HAYRİ TAMER ARIKAN 4.761,904
VAKFN 15 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E TÜLAY DEMİRCİ 1.963,750
VAKFN 16 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E İLKER BÖLÜKBAŞI 9.162,500
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976841
BIST