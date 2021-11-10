***ORMA* *CANTE* *VAKFN* *ETILR* *INFO* *ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******CANTE******VAKFN******ETILR******INFO******ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALMAD, CANTE, ETILR, INFO, ORMA, VAKFNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALMAD 1 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HASAN BACAK 111.000,000ALMAD 2 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E KENAN YÜKSEK 1.623.809,000ALMAD 3 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E OĞUZHAN ÇAKIL 200.000,000CANTE 4 ÇAN2 TERMİK A.Ş E HASAN BACAK 3.540,000CANTE 5 ÇAN2 TERMİK A.Ş E KENAN YÜKSEK 160.000,000CANTE 6 ÇAN2 TERMİK A.Ş E MEHMET ÖZCAN 2.000.000,000CANTE 7 ÇAN2 TERMİK A.Ş E OĞUZHAN ÇAKIL 3.858,000CANTE 8 ÇAN2 TERMİK A.Ş E OĞUZHAN ÇAKIL 18.750,000CANTE 9 ÇAN2 TERMİK A.Ş E OĞUZHAN ÇAKIL 22.000,000ETILR 10 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET ÖZCAN 39.346,000INFO 11 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E KENAN YÜKSEK 78.002,000INFO 12 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E MEHMET ÖZCAN 56.986,000INFO 13 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E MEHMET ÖZCAN 709.168,000ORMA 14 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E HAYRİ TAMER ARIKAN 4.761,904VAKFN 15 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E TÜLAY DEMİRCİ 1.963,750VAKFN 16 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E İLKER BÖLÜKBAŞI 9.162,500(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976841BIST