Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORMA* *DAGI* *CASA* *TOASO* *BMELK* *TKFEN* *ALBRK* *ISBIR* *BUCIM* *TAVHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

27.07.2020 17:53
GÜNCEL HABERLER



***ORMA******DAGI******CASA******TOASO******BMELK******TKFEN******ALBRK******ISBIR******BUCIM******TAVHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, BMELK, BUCIM, CASA, DAGI, ISBIR, ORMA, TAVHL, TKFEN, TOASO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E MEHMET NEVZAT SÜRMELI 40.500,000
BMELK 2 BOMONTİ ELEKTİRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. E İHSAN KENAN 20.000,000
BUCIM 3 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E MESUT ILICALI 5.670,000
CASA 4 CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. E SEFA DEMIREL 1.633,910
DAGI 5 DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. E AYSUN TOP 1.300,000
DAGI 6 DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. E UFUK TOPÇUOGLU 2.500,000
ISBIR 7 ISBIR HOLDING A.S. E MEHMET FERRUH KAYA 144,180
ORMA 8 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E HAKAN ALAY 39.499,980
TAVHL 9 TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. E AYSUN TOP 900,000
TKFEN 10 TEKFEN HOLDING A.S. E UFUK TOPÇUOGLU 2.000,000
TOASO 11 TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. E SADIK CANTÜRK 54,370

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862104


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.196
Değişim :  0,31% |  3,65
Açılış :  1.192  
Önceki Kapanış :  1.192  
En Yüksek
1.203 En Düşük
1.192
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 468.523.667 % 10,00  
NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
ISBIR 1.484,20 2.708.144 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8413 8,8857 % 1,21  
Frank 7,4568 7,5017 % 0,65  
Riyal 1,8318 1,8410 % 0,63  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 36,73  
Altın Gr. 428 428 9,58  
Cumhuriyet 2.799 2.827 103,50  
Tam 2.883 2.907 112,70  
Yarım 1.399 1.419 52,00  
Çeyrek 702 710 26,00  
Gümüş.Ons 24,36 24,39 1,61  
Gümüş Gr. 5,38 5,39 0,37  
B. Petrol 44,01 44,01 0,23  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru