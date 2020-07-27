***ORMA* *DAGI* *CASA* *TOASO* *BMELK* *TKFEN* *ALBRK* *ISBIR* *BUCIM* *TAVHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******DAGI******CASA******TOASO******BMELK******TKFEN******ALBRK******ISBIR******BUCIM******TAVHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALBRK, BMELK, BUCIM, CASA, DAGI, ISBIR, ORMA, TAVHL, TKFEN, TOASOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E MEHMET NEVZAT SÜRMELI 40.500,000BMELK 2 BOMONTİ ELEKTİRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. E İHSAN KENAN 20.000,000BUCIM 3 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E MESUT ILICALI 5.670,000CASA 4 CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. E SEFA DEMIREL 1.633,910DAGI 5 DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. E AYSUN TOP 1.300,000DAGI 6 DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. E UFUK TOPÇUOGLU 2.500,000ISBIR 7 ISBIR HOLDING A.S. E MEHMET FERRUH KAYA 144,180ORMA 8 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E HAKAN ALAY 39.499,980TAVHL 9 TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. E AYSUN TOP 900,000TKFEN 10 TEKFEN HOLDING A.S. E UFUK TOPÇUOGLU 2.000,000TOASO 11 TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. E SADIK CANTÜRK 54,370(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862104BIST