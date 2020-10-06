***ORMA* *IDEAS* *AKMGY* *ISBIR* *FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.10.2020 17:12
***ORMA******IDEAS******AKMGY******ISBIR******FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKMGY, FADE, IDEAS, ISBIR, ORMA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RIFAT HASAN 30.000,000
FADE 2 FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. E OSMAN BALABAN 71.742,000
IDEAS 3 IDEALIST DANISMANLIK A.S. E HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 478.443,000
ISBIR 4 ISBIR HOLDING A.S. E AHMET DEMIREL 806,000
ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E ESIN ALTINTOP KEREMOGLU 3.492,060
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878684
BIST
17:111.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:117,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:119,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:11479,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,78
|Açılış
|: 479,53
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YAPRK
|85,80
|1.749.462
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.533
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.005
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.649.057
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|880.243
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.771.251.309
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.370.102.435
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.162.824.830
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,48
|795.517.624
|% -0,57
|
|TURSG
|6,20
|764.819.530
|% 1,97
|
|ODAS
|3,32
|1.370.102.435
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.771.251.309
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|610.031.759
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,48
|795.517.624
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|353.821.391
|% 1,13
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7709
|7,7751
|% 0,14
|
|Euro
|9,1606
|9,1702
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0499
|10,1003
|% 0,00
|
|Frank
|8,4715
|8,5226
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0676
|2,0780
|% 0,19
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|2,59
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.155
|3.234
|12,61
|
|Yarım
|1.525
|1.564
|6,10
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|