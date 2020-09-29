***ORMA* *IDGYO* *YONGA* *DIRIT* *MERIT* *YBTAS* *AKSUE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******IDGYO******YONGA******DIRIT******MERIT******YBTAS******AKSUE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKSUE, DIRIT, IDGYO, MERIT, ORMA, YBTAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AKSUE 1 AKSU ENERJI VE TICARET A.S. E MEHMET ALI ÖZSAVLU 1.699,862DIRIT 2 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E RAMAZAN YILMAZTÜRK 14.300,000IDGYO 3 IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EYÜP EKSI 150.000,000IDGYO 4 IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MEHMET AKIF EKSI 150.000,000IDGYO 5 IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MUSTAFA EKSI 150.000,000MERIT 6 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E DIDEM ARIMAN 127,500ORMA 7 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E IBRAHIM TANRIBUYURDU 78.999,996YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HAMDI UZEL 0,560YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HAMDI UZEL 0,933YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÇAGIN SIGIN 0,280YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÇAGIN SIGIN 0,466YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SENER AKYILDIRIM 0,560YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SENER AKYILDIRIM 1,360YONGA 14 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FEHAMETTIN TASKAYA 63.112,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877280BIST