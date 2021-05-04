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***ORMA* *KCHOL* *NUHCM* *AYEN* *EUYO* *CIMSA* *YGYO* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

04.05.2021 17:51



***ORMA******KCHOL******NUHCM******AYEN******EUYO******CIMSA******YGYO******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYEN, CIMSA, EUYO, KCHOL, NUHCM, ORMA, OYAKC, YGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYEN 1 AYEN ENERJİ A.Ş. E AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. 13.875.000,000
CIMSA 2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İLKER ÖKTEN 33,610
EUYO 3 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SERHAT TUNCALP 283.000,000
KCHOL 4 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E ZAFER MEMİŞOĞLU 212,559
NUHCM 5 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E ŞEREF MURAT ÖZKÖK 4.524,444
ORMA 6 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E MUSTAFA GÖKMEN 7.899,999
OYAKC 7 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E KASIM ÇELİK 50,780
YGYO 8 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYKUT SÜRME 36.589,000
YGYO 9 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYKUT SÜRME 50.231,000
YGYO 10 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BEDİRHAN SÜRME 75.000,000
YGYO 11 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RAHİME SÜRME 258.225,000
YGYO 12 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SELÇUK SÜRME 131.090,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934470


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