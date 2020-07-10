***ORMA* *KCHOL* *TSPOR* *AVHOL* *DERAS* *KLGYO* *CRDFA* *OSTIM* *AKSUE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
10.07.2020 17:02
***ORMA******KCHOL******TSPOR******AVHOL******DERAS******KLGYO******CRDFA******OSTIM******AKSUE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKSUE, AVHOL, AYES, CRDFA, DERAS, KCHOL, KLGYO, ORMA, OSTIM, TSPOR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKSUE 1 AKSU ENERJI VE TICARET A.S. E SALIM NURI GÜNTAÇ 1.699,000
AVHOL 2 AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. E ALSANCAK SAGLIK HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 2.886.570,000
AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E SINAN ÇÜMEN 2.999,120
CRDFA 4 CREDITWEST FAKTORING A.S. E ÖZGÜR GÜMÜS 30.634,000
DERAS 5 DERLÜKS DERI SANAYI VE TICARET A.S E CEMAL GÜZELCI 14.000.000,000
KCHOL 6 KOÇ HOLDING A.S. E TÜRKAN AKSIS 2.678,169
KLGYO 7 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E FÜSUN ERMIS 150,000
ORMA 8 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E ALIYE BASTOK 11.904,760
OSTIM 9 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E SEVIM DOGAN 6.075,000
OSTIM 10 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E SÜLEYMAN ÖZCAN SERTEL 506,250
TSPOR 11 TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. E FÜSUN ERMIS 4,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859000
BIST