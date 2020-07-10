***ORMA* *KCHOL* *TSPOR* *AVHOL* *DERAS* *KLGYO* *CRDFA* *OSTIM* *AKSUE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******KCHOL******TSPOR******AVHOL******DERAS******KLGYO******CRDFA******OSTIM******AKSUE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKSUE, AVHOL, AYES, CRDFA, DERAS, KCHOL, KLGYO, ORMA, OSTIM, TSPORSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AKSUE 1 AKSU ENERJI VE TICARET A.S. E SALIM NURI GÜNTAÇ 1.699,000AVHOL 2 AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. E ALSANCAK SAGLIK HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 2.886.570,000AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E SINAN ÇÜMEN 2.999,120CRDFA 4 CREDITWEST FAKTORING A.S. E ÖZGÜR GÜMÜS 30.634,000DERAS 5 DERLÜKS DERI SANAYI VE TICARET A.S E CEMAL GÜZELCI 14.000.000,000KCHOL 6 KOÇ HOLDING A.S. E TÜRKAN AKSIS 2.678,169KLGYO 7 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E FÜSUN ERMIS 150,000ORMA 8 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E ALIYE BASTOK 11.904,760OSTIM 9 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E SEVIM DOGAN 6.075,000OSTIM 10 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E SÜLEYMAN ÖZCAN SERTEL 506,250TSPOR 11 TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. E FÜSUN ERMIS 4,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859000BIST