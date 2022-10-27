***ORMA******KOZAL******KRTEK******KRPLS******KSTUR******BAYRK******OYLUM******GUBRF******PSGYO******AGYO******TKNSA******EUHOL******KOZAA******ISBIR******YBTAS******IHLGM******KZBGY******LIDFA******AYES******KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AGYO, AYES, BAYRK, EUHOL, GUBRF, IHLGM, ISBIR, KOZAA, KOZAL, KRPLS, KRSTL, KRTEK, KSTUR, KZBGY, LIDFA, ORMA, OYLUM, PSGYO, TKNSA, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AGYO 1 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 5.000,000AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ARİFE GÖKMEN 3.969,410BAYRK 3 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET SOLHAN 1.000.000,000BAYRK 4 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÜLTEKİN GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME TİC.LTD.ŞTİ. 1.099.910,000EUHOL 5 EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E SALİH BEKTAŞ 106.599,000GUBRF 6 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E MUŞ VE CİVARI PANCAREKİCİLERİKOOP. 26.758,960IHLGM 7 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 56.770,159ISBIR 8 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HAMİT ÇAKAN 45.854,100KOZAA 9 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. E MEHMET YILMAZ 1.000,000KOZAL 10 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. E MEHMET YILMAZ 250,000KRPLS 11 KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. E DİNAR SÖNMEZ 70.000,000KRSTL 12 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İKBAL BARUT 500.000,000KRTEK 13 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA EFE 3.991,680KSTUR 14 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E MEHMET SELÇUKİ 8.000,000KZBGY 15 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET YILMAZ 13.000,000LIDFA 16 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E ABDULKADİR FURKAN TAŞBİLEK 1.624.758,000LIDFA 17 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E BATIKAN ÇETİN 2.571.133,500LIDFA 18 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E HAKAN ARSLAN 264.306,000LIDFA 19 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E MELİS ÇET 300.000,000LIDFA 20 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E MURAT AKBEĞ 255.298,500ORMA 21 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E AYŞE ÇEVİKER 11.285,712ORMA 22 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E SEVGİ TEKİN 11.285,714OYLUM 23 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş E TURGUT ELBAŞ 105.643,000PSGYO 24 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKERİM FIRAT 33.333.333,000PSGYO 25 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 108.411,213PSGYO 26 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET ERDOĞAN 33.333.333,000TKNSA 27 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 59.000,000YBTAS 28 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AHMET CEYLANİ 0,746(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074709BIST