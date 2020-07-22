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***ORMA* *KRTEK* *MERIT* *ISBIR* *YBTAS* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

22.07.2020 17:21
GÜNCEL HABERLER



***ORMA******KRTEK******MERIT******ISBIR******YBTAS******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, ISBIR, KRTEK, MERIT, ORMA, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E CELAL YILMAZ 2.080,000
ISBIR 2 ISBIR HOLDING A.S. E SELIM ESER 93,800
KRTEK 3 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E MEHMET ÇELIK 1.841,475
MERIT 4 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E TOLON SÖKMEN 4.228,000
ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E FATIME KÜÇÜKÇAYLI 580,910
ORMA 6 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E NAZIFE ÇELIMLI 583,110
YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CEMIL KÜÇÜKSAHIN 0,560
YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CEMIL KÜÇÜKSAHIN 0,933
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FATIH SAHIN 0,560
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FATIH SAHIN 0,933

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861215


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.827,50 84.958.014 % 10,00  
ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
BFREN 733,80 56.982.275 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6926 8,7362 % 0,41  
Frank 7,3393 7,3836 % 0,85  
Riyal 1,8208 1,8299 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 19,77  
Altın Gr. 409 409 5,50  
Cumhuriyet 2.657 2.679 32,70  
Tam 2.737 2.749 33,50  
Yarım 1.328 1.345 16,40  
Çeyrek 666 673 8,20  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 1,08  
Gümüş Gr. 4,90 4,91 0,24  
B. Petrol 43,80 43,80 -0,52  
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