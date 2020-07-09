***ORMA* *LKMNH* *FLAP* *FORMT* *CRDFA* *VAKBN* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.07.2020 17:09
***ORMA******LKMNH******FLAP******FORMT******CRDFA******VAKBN******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, CRDFA, FLAP, FORMT, LKMNH, ORMA, VAKBN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E TURGUT GÜLERYÜZ 2.822,660
CRDFA 2 CREDITWEST FAKTORING A.S. E BURÇIN GÜMÜS 138.857,000
FLAP 3 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E AHMET GENÇLER 184.306,000
FORMT 4 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET GENÇLER 3.742.510,812
LKMNH 5 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E NIGAR YAKUT 50.000,000
LKMNH 6 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E TUNCAY KARADAG 28.920,744
ORMA 7 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E HAVVA DUVAR 11.849,999
VAKBN 8 TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. E DEFTER-I HAKANI EMINI YUSUF RIZA EFENDI VAKFI 18.307,700
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858257
BIST