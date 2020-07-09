***ORMA* *LKMNH* *FLAP* *FORMT* *CRDFA* *VAKBN* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******LKMNH******FLAP******FORMT******CRDFA******VAKBN******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, CRDFA, FLAP, FORMT, LKMNH, ORMA, VAKBNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E TURGUT GÜLERYÜZ 2.822,660CRDFA 2 CREDITWEST FAKTORING A.S. E BURÇIN GÜMÜS 138.857,000FLAP 3 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E AHMET GENÇLER 184.306,000FORMT 4 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET GENÇLER 3.742.510,812LKMNH 5 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E NIGAR YAKUT 50.000,000LKMNH 6 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E TUNCAY KARADAG 28.920,744ORMA 7 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E HAVVA DUVAR 11.849,999VAKBN 8 TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. E DEFTER-I HAKANI EMINI YUSUF RIZA EFENDI VAKFI 18.307,700(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858257BIST