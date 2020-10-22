***ORMA* *NUHCM* *ERBOS* *MGROS* *ISBIR* *YBTAS* *METUR* *YKBNK* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
22.10.2020 16:33
***ORMA******NUHCM******ERBOS******MGROS******ISBIR******YBTAS******METUR******YKBNK******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ERBOS, FORMT, ISBIR, METUR, MGROS, NUHCM, ORMA, YBTAS, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ERBOS 1 ERBOSAN ERCIYES BORU SANAYII VE TICARET A.S. E NUH NAILOGLU 6.872,241
FORMT 2 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E SAHIN YILDIRIM 2.513,229
ISBIR 3 ISBIR HOLDING A.S. E ABDULLAH AKBEL 3,030
ISBIR 4 ISBIR HOLDING A.S. E ADEM KAHRAMAN 5,130
ISBIR 5 ISBIR HOLDING A.S. E SERDAR KARAN 8,640
METUR 6 METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. E GÖKHAN BAHADIR 29.000,000
MGROS 7 MIGROS TICARET A.S. E EMEL ÇIRAKMAN 2,612
NUHCM 8 NUH ÇIMENTO SANAYI A.S. E NECMETTIN KÜÇÜKÇALIK 580.000,000
ORMA 9 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E ERDAL GÜNDÜZ 42.787,093
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E GÜRCÜ BADI 1,120
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E GÜRCÜ BADI 1,866
YKBNK 12 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E MEHMET TUNÇ TURGUT 22.238,140
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883065
BIST