***ORMA* *NUHCM* *ERBOS* *MGROS* *ISBIR* *YBTAS* *METUR* *YKBNK* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******NUHCM******ERBOS******MGROS******ISBIR******YBTAS******METUR******YKBNK******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ERBOS, FORMT, ISBIR, METUR, MGROS, NUHCM, ORMA, YBTAS, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ERBOS 1 ERBOSAN ERCIYES BORU SANAYII VE TICARET A.S. E NUH NAILOGLU 6.872,241FORMT 2 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E SAHIN YILDIRIM 2.513,229ISBIR 3 ISBIR HOLDING A.S. E ABDULLAH AKBEL 3,030ISBIR 4 ISBIR HOLDING A.S. E ADEM KAHRAMAN 5,130ISBIR 5 ISBIR HOLDING A.S. E SERDAR KARAN 8,640METUR 6 METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. E GÖKHAN BAHADIR 29.000,000MGROS 7 MIGROS TICARET A.S. E EMEL ÇIRAKMAN 2,612NUHCM 8 NUH ÇIMENTO SANAYI A.S. E NECMETTIN KÜÇÜKÇALIK 580.000,000ORMA 9 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E ERDAL GÜNDÜZ 42.787,093YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E GÜRCÜ BADI 1,120YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E GÜRCÜ BADI 1,866YKBNK 12 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E MEHMET TUNÇ TURGUT 22.238,140(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883065BIST