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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.07.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.06.2020
Tescil Tarihi
16.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.07.2020 / 10123
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020  yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen  kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 11.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.07.2020 tarih ve 10123 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861188


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BFREN 733,80 55.401.670 % 10,00  
PKENT 539,00 6.974.586 % 10,00  
TATGD 11,56 145.743.148 % 9,99  
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Sterlin 8,6787 8,7222 % 0,24  
Frank 7,3314 7,3755 % 0,74  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 12,28  
Altın Gr. 408 408 3,96  
Cumhuriyet 2.649 2.671 25,00  
Tam 2.729 2.741 25,60  
Yarım 1.325 1.341 12,50  
Çeyrek 664 671 6,20  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 0,88  
Gümüş Gr. 4,87 4,88 0,21  
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