***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.07.2020 16:29
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.06.2020
Tescil Tarihi
16.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.07.2020 / 10123
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 11.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.07.2020 tarih ve 10123 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861188
BIST
16:51118.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 321,83
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:516,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:517,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0752
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:51408,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,61
|Açılış
|: 408,42
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.426.211
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.514.997
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.401.670
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|145.743.148
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|56.017.945
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,22
|138.536.323
|% -8,30
|
|YAPRK
|15,20
|22.609.168
|% -6,69
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.319.265.366
|% 4,87
|
|ASELS
|33,34
|1.352.953.293
|% 3,09
|
|GARAN
|7,98
|810.983.054
|% 0,50
|
|AFYON
|4,58
|610.160.813
|% -1,72
|
|PETKM
|4,27
|524.511.522
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,37
|4.319.265.366
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,74
|264.205.209
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,09
|448.390.386
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,71
|245.637.937
|% -1,72
|
|AFYON
|4,58
|610.160.813
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6787
|8,7222
|% 0,24
|
|Frank
|7,3314
|7,3755
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,28
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.671
|25,00
|
|Tam
|2.729
|2.741
|25,60
|
|Yarım
|1.325
|1.341
|12,50
|
|Çeyrek
|664
|671
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,88
|0,21
|
|B. Petrol
|43,82
|43,82
|-0,50
|
Seans Raporu
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Yüzde 7.75 oranında artışla 11.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 166, 690 adet işlem