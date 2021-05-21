***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.05.2021 14:09
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2021
Tescil Tarihi
18.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.05.2021 tarih ve 10330 sayılı TTSG
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 20.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 18.05.2021 tarih ve 10330 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937182
BIST
15:301.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:308,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:3010,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:30507,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,03
|Açılış
|: 507,86
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,01
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:30
|SONME
|38,64
|7.401.487
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.895.555
|% 9,91
|
|FENER
|34,14
|462.292.576
|% 9,14
|
|HATEK
|20,98
|11.583.653
|% 7,87
|
|BERA
|29,02
|56.199.223
|% 7,56
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,10
|56.985.757
|% -6,61
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|677.869.228
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,17
|595.218.535
|% 1,87
|
|JANTS
|88,95
|591.701.278
|% 1,25
|
|TUPRS
|102,50
|570.450.898
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,63
|561.376.764
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,18
|372.127.423
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|258.365.071
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|677.869.228
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,63
|561.376.764
|% 5,83
|
|GSRAY
|3,61
|261.603.744
|% 4,94
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3770
|8,3786
|% -0,02
|
|Euro
|10,2217
|10,2276
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,8559
|11,9154
|% -0,01
|
|Frank
|9,2879
|9,3439
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2271
|2,2383
|% -0,04
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,39
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.327
|3.413
|3,98
|
|Yarım
|1.608
|1.651
|1,93
|
|Çeyrek
|807
|826
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,01
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|1,06
|
Seans Raporu
15:30
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-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 75 artarak (% 0.77 ) 1, 531
-
15:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
-
15:41ULUUN
Yüzde 6.49 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 621, 600 adet işlem
-
15:39BJKAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 098, 305 adet işlem
-
15:38TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 992, 583 adet işlem