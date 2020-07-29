***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriği250,252, 253 grubundaki sabit kıymetlerin ve gayrimenkullerin yeniden değerlemesiRapor Tarihi14.07.2020, 24.07.2020Açıklamalar1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.07.2020 tarih 2020/17 nolu toplantısında30.06.2020 Tarihi itibari ile, Şirketimizin 250 ve 252 grubundaki gayrimenkullerin , SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan 24.07.2020 tarihli ekspertiz değerlemesi raporlarının sonuçlarının, 2020 Yılı 6 aylık finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına2-30.06.2020 Tarihi itibari ile, Şirketimizin253 grubundaki sabit kıymetlerinin, SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan 14.07.2020 tarihli ekspertiz değerlemesi rapor sonuçlarının, 2020 yılı 6 aylıkfinansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasınakarar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863608BIST