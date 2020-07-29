***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
29.07.2020 18:22
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
250,252, 253 grubundaki sabit kıymetlerin ve gayrimenkullerin yeniden değerlemesi
Rapor Tarihi
14.07.2020, 24.07.2020
Açıklamalar
1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.07.2020 tarih 2020/17 nolu toplantısında
30.06.2020 Tarihi itibari ile, Şirketimizin 250 ve 252 grubundaki gayrimenkullerin , SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan 24.07.2020 tarihli ekspertiz değerlemesi raporlarının sonuçlarının, 2020 Yılı 6 aylık finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına
2-
30.06.2020 Tarihi itibari ile, Şirketimizin
253 grubundaki sabit kıymetlerinin, SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan 14.07.2020 tarihli ekspertiz değerlemesi rapor sonuçlarının, 2020 yılı 6 aylık
finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına
karar verilmiştir
k
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863608
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0596
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0026
En Düşük
6,9132
18:058,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1427
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2782
En Düşük
8,1145
18:05438,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,57
|Açılış
|: 438,44
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.889.005
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0139
|9,0591
|% 0,86
|
|Frank
|7,5910
|7,6368
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,20
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.919
|22,80
|
|Tam
|2.963
|3.008
|30,20
|
|Yarım
|1.438
|1.464
|10,30
|
|Çeyrek
|721
|734
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKMGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 465 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAL, HALKB
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 03 kaybederek (% -2.27 ) 1, 034
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, KSTUR, YONGA
-
17:57
VKFYO, ATLAS, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında