***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 -3.251.171 276.318.048 4.497.588 -122.691.844 -47.441.595 157.775.575 157.775.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.254.168 1.254.168 1.254.168Transferler-47.441.595 47.441.595Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)400.844 99.451.937 -57.607.206 42.245.575 42.245.575Dönem Sonu Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 -2.850.327 375.769.985 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 201.275.318 201.275.318Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 -2.850.327 375.769.985 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 201.275.318 201.275.318Transferler-57.607.206 57.607.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)66.234 8.389.471 -19.796.957 -19.796.957 -19.796.957Dönem Sonu Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 -2.784.093 384.159.456 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.960.125 81.934.383Dönem Karı (Zararı)-19.796.957 -57.607.206Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.874.660 107.326.120Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 21.974.776 18.673.859Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.891.857 -148.374Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.891.857 -148.374Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.074.236 92.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 6.320.587 -868.371Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -246.351 90.770Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 0 870.008Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler55.130.862 76.853.433Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.894.360 -226.637Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 56.706.720 67.020.001Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 10.510.879 15.271.459Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -9.192.377 -5.211.390Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-58.377.164 24.837.643Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-51.537 88.605İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -51.537 88.605Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25b -15.984.656 -12.950.298Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-121.155Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -121.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.602.210 27.504.540Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler66.689.152 -52.847.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.880.910 -2.552.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)57.808.242 -50.294.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.973.320 -3.222.269İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.973.320 -3.222.269Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -27.815.202 -10.338.631Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -3.195.319 2.011.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.851.047 21.327.560İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.233.479 26.573.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.617.568 -5.246.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 187.543 -836.980Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.675.587 30.756.971İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -6.675.587 30.756.971Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -57.555.075 46.059.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.971 -5.405.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)825.641 -10.432.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-736.670 5.027.493Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.320.087 77.223.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.570.920 1.105.919Vergi İadeleri (Ödemeleri)-69.118 3.605.010YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.608.831 -8.002.240İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -132.299 -44.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri121.155Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri121.155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.370.891 -8.305.932Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.370.891 -8.305.932Alınan Faiz2.894.359 226.637FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.281.858 -76.352.534Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri73.002.769 15.046.555Kredilerden Nakit Girişleri7 73.002.769 15.046.555İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış20.985.808 -34.532.497Ödenen Faiz-56.706.719 -56.866.592YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.712.902 -2.420.391NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.712.902 -2.420.391DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.435.256 3.855.647DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.148.158 1.435.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.148.158 1.435.256Ticari Alacaklar199.146.377 251.751.295İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 12.268.755 16.257.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 186.877.622 235.493.487Diğer Alacaklar11.235.849 6.262.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.235.849 6.262.529Stoklar11 87.473.913 62.082.876Peşin Ödenmiş Giderler8.637.983 5.442.664İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.637.983 5.442.664Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar106.314 20.637Diğer Dönen Varlıklar18.890.199 19.715.840İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 18.890.199 19.715.840ARA TOPLAM335.638.793 346.711.097TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR335.638.793 346.711.097DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.278.905 1.146.605İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.278.905 1.146.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 1.120.927 1.069.390Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 475.028 485.339Maddi Duran Varlıklar14 552.046.488 547.106.454Arazi ve Arsalar171.289.849 171.115.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.167.226 2.434.275Binalar66.204.005 60.155.000Tesis, Makine ve Cihazlar297.966.022 306.634.579Taşıtlar151.156 240.824Mobilya ve Demirbaşlar1.469.106 1.155.451Özel Maliyetler215.581 222.942Yapılmakta Olan Yatırımlar11.047.253 5.148.383Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.536.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar597.973 986.111Bilgisayar Yazılımları597.973 986.111Ertelenmiş Vergi Varlığı25a 62.691.213 47.479.116TOPLAM DURAN VARLIKLAR618.210.534 598.273.015TOPLAM VARLIKLAR953.849.327 944.984.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar207.575.265 178.506.488İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 207.575.265 178.506.488Banka Kredileri201.306.115 171.411.577Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.211.738 2.315.529Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4.057.412 4.779.382Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.932.343 32.211.151İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.932.343 32.211.151Banka Kredileri7 32.932.343 32.211.151Ticari Borçlar204.103.614 158.269.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 68.474.942 61.241.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 135.628.672 97.028.287Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16a 2.936.260 2.748.717Diğer Borçlar45.590.539 50.699.415İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 41.792.786 40.714.568İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.797.753 9.984.847Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)75.301.182 132.856.257İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 75.301.182 132.856.257Kısa Vadeli Karşılıklar2.974.986 4.091.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16b 2.184.079 3.053.755Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar790.907 1.037.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.233.031 7.001.664İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.233.031 7.001.664ARA TOPLAM578.647.220 566.384.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER578.647.220 566.384.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar123.771.061 139.320.021İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 123.771.061 139.320.021Banka Kredileri119.495.511 135.020.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.275.550 4.299.892Diğer Borçlar50.142.434 30.234.844İlişkili Taraflara Diğer Borçlar50.142.434 30.234.844Uzun Vadeli Karşılıklar11.354.546 7.769.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16c 11.354.546 7.769.474TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.268.041 177.324.339TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER763.915.261 743.708.794ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar189.934.066 201.275.318Ödenmiş Sermaye18a 27.200.000 27.200.000Sermaye Düzeltme Farkları18b 23.141.114 23.141.114Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18c 3.435 3.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)381.375.363 372.919.658Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)381.375.363 372.919.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.784.093 -2.850.327Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18e 384.159.456 375.769.985Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.497.588 4.497.588Yasal Yedekler18e 4.497.588 4.497.588Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-226.486.477 -168.879.271Net Dönem Karı veya Zararı-19.796.957 -57.607.206TOPLAM ÖZKAYNAKLAR189.934.066 201.275.318TOPLAM KAYNAKLAR953.849.327 944.984.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 465.411.549 426.263.284Satışların Maliyeti19 -362.169.683 -322.601.590TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)103.241.866 103.661.694BRÜT KAR (ZARAR)103.241.866 103.661.694Genel Yönetim Giderleri20 -25.009.424 -24.564.727Pazarlama Giderleri20 -18.973.976 -14.990.261Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 23.491.198 22.605.618Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -19.236.111 -26.518.521ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.513.553 60.193.803Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 121.155Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -10.311 -10.313Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 51.537 -88.605FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)63.554.779 60.216.040Finansman Giderleri24 -99.336.392 -130.773.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-35.781.613 -70.557.504Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.984.656 12.950.298Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25b 15.984.656 12.950.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-19.796.957 -57.607.206DÖNEM KARI (ZARARI)-19.796.957 -57.607.206Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-19.796.957 -57.607.206Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.455.705 99.852.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)66.234 400.844Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar8.389.471 99.451.937Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.389.471 99.451.937Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.455.705 99.852.781TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.341.252 42.245.575Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.341.252 42.245.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823655BIST