***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 375.769.985 -2.850.327 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 -226.486.477 201.275.318 201.275.318Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar27.200.000 23.141.114 3.435 375.769.985 -2.850.327 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 -226.486.477 201.275.318 201.275.318Transferler-57.607.206 57.607.206 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.389.471 10.450 -23.188.167 -23.188.167 0Dönem Karı (Zararı)-23.188.167 -23.188.167 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.389.471 10.450 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.839.877 4.497.588 -226.486.477 -23.188.167 -255.845.329 186.487.072 186.487.072Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.784.093 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.784.093 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066Transferler-19.796.957 19.796.957Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)88.119.635 -586.585 -35.104.159 52.428.891 52.428.891Dönem Karı (Zararı)-35.104.159Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.119.635 -586.585 52.428.891 52.428.891Dönem Sonu Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 472.279.091 -3.370.678 4.497.588 -246.283.434 -35.104.159 242.362.957 242.362.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.973.070 36.758.700Dönem Karı (Zararı)-35.104.159 -23.188.167Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-35.104.159 -23.188.167Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler350.916 50.153.888Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 11.191.768 10.823.113Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-588.745 156.615Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-588.745 156.615Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler986.957 389.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler456.800 382.610Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler530.157 7.243Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.001.037 46.988.845Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-598.033 -488.843Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.864.563 45.085.647Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8.789.679 4.106.109Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-10.055.172 -1.714.068Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-25.345.622 -2.118.872Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler181.022 -33.038İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 181.022 -33.038Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -2.075.501 -6.052.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler37.430.464 10.426.004Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler64.424.232 72.560.528İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21 -247.979 1.109.140İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 64.672.211 71.451.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.059.191 -2.921.571İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.059.191 -2.921.571Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 16.430.407 3.033.398Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 2.483.609 -7.848.846Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.345.895 -2.162.156İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21 6.545.174 5.118.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -39.891.069 -7.281.082Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-213.436 1.986.046Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-15.065.314 -64.640.673Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -15.065.314 -64.640.673Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.901.337 4.445.145İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.901.337 4.445.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.874.715 5.974.133Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.015.534 6.499.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.890.249 -525.063Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.677.221 37.391.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-633.158 -582.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)-70.993 -50.343YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.131.560 -1.769.140İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-88.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.729.593 -2.169.783Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.729.593 -2.169.783Alınan Faiz598.033 488.842FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.851.646 -20.648.518Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.854.218 19.602.210Kredilerden Nakit Girişleri21.854.218 19.602.210İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış4.861.990 -6.100.432Ödenen Faiz-17.864.562 -34.150.296YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.693.156 14.341.042NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.693.156 14.341.042DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.148.158 1.435.256DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.841.314 15.776.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.841.314 10.148.158Ticari Alacaklar145.366.062 199.146.377İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8-21 12.516.734 12.268.755İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 132.849.328 186.877.622Diğer Alacaklar14.295.040 11.235.849İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.295.040 11.235.849Stoklar9 69.481.920 87.473.913Peşin Ödenmiş Giderler6.154.374 8.637.983İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.154.374 8.637.983Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30.661 106.314Diğer Dönen Varlıklar24.905.733 18.890.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24.905.733 18.890.199ARA TOPLAM275.075.104 335.638.793TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR275.075.104 335.638.793DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.278.905 1.278.905İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.278.905 1.278.905Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 939.905 1.120.927Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller469.871 475.028Maddi Duran Varlıklar11 657.969.119 552.046.488Arazi ve Arsalar184.767.932 171.289.849Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.041.433 2.167.226Binalar72.705.610 66.204.005Tesis, Makine ve Cihazlar381.997.837 297.966.022Taşıtlar134.085 151.156Mobilya ve Demirbaşlar1.358.977 1.469.106Özel Maliyetler182.358 215.581Yapılmakta Olan Yatırımlar13.529.895 11.047.253Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.250.992 1.536.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar367.868 597.973Bilgisayar Yazılımları367.868 597.973Ertelenmiş Vergi Varlığı18.b 42.883.451 62.691.213TOPLAM DURAN VARLIKLAR703.909.119 618.210.534TOPLAM VARLIKLAR978.984.223 953.849.327KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar177.051.301 207.575.265İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 177.051.301 207.575.265Banka Kredileri171.360.140 201.306.115Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.362.502 2.211.738Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4.328.659 4.057.412Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.699.707 32.932.343İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.699.707 32.932.343Banka Kredileri7 38.699.707 32.932.343Ticari Borçlar177.985.812 204.103.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-21 75.020.116 68.474.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 102.965.696 135.628.672Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.722.824 2.936.260Diğer Borçlar54.353.866 45.590.539İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 46.654.776 41.792.786İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.699.090 3.797.753Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.235.868 75.301.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 60.235.868 75.301.182Kısa Vadeli Karşılıklar4.340.365 2.974.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.016.621 2.184.079Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.323.744 790.907Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.214.701 7.233.031İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.214.701 7.233.031ARA TOPLAM529.604.444 578.647.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER529.604.444 578.647.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar145.036.258 123.771.061İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 145.036.258 123.771.061Banka Kredileri140.969.058 119.495.511Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.067.200 4.275.550Ticari BorçlarDiğer Borçlar21 50.142.434 50.142.434İlişkili Taraflara Diğer Borçlar50.142.434 50.142.434Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar11.838.130 11.354.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.838.130 11.354.546TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER207.016.822 185.268.041TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER736.621.266 763.915.261ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar242.362.957 189.934.066Ödenmiş Sermaye14.a 27.200.000 27.200.000Sermaye Düzeltme Farkları14.b 23.141.114 23.141.114Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14.c 3.435 3.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)468.908.413 381.375.363Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)468.908.413 381.375.363Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.370.678 -2.784.093Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)472.279.091 384.159.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.d 4.497.588 4.497.588Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-246.283.434 -226.486.477Net Dönem Karı veya Zararı-35.104.159 -19.796.957TOPLAM ÖZKAYNAKLAR242.362.957 189.934.066TOPLAM KAYNAKLAR978.984.223 953.849.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 201.081.275 216.119.915Satışların Maliyeti15 -153.834.928 -164.395.938TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.246.347 51.723.977BRÜT KAR (ZARAR)47.246.347 51.723.977Genel Yönetim Giderleri16 -8.495.846 -8.071.647Pazarlama Giderleri16 -9.527.860 -9.482.819Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.395.693 6.456.914Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.321.530 -7.944.108ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.296.804 32.682.317Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler370.787Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.157 -5.156Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -181.022 33.038FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.481.412 32.710.199Finansman Giderleri-63.661.072 -61.950.994SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-37.179.660 -29.240.795Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.075.501 6.052.628Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.b 2.075.501 6.052.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-35.104.159 -23.188.167DÖNEM KARI (ZARARI)-35.104.159 -23.188.167Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları19 -35.104.159 -23.188.167Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar87.533.050 8.399.921Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)88.119.635 8.389.471Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-586.585 10.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.533.050 8.399.921TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.428.891 -14.788.246Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları52.428.891 -14.788.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863624BIST