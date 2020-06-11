***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Tarihi 11.06.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Vişnezade Mahallesi Prof. Dr.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No: 4 Daire: 2 34357 Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - 2020 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,10 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2020–31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - "Kayıtlı sermaye tavan izin süresinin belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye "başlıklı 7.maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1-Genel Kurul Çağrı Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 3-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından açıldı.Toplantı Başkanlığına önergeyle Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan Basri GÜNAY'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.3.2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.4.2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.5.Şirketin 2019 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.6- 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, görüşüldü, oya sunularak kabul edildi.7- Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim kurulu Üyelerinin 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.9- 2020 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.10- 2019 yılında yapılan toplam 167.181,89 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile 01.01.2020-31.12.2020hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000 TL (beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu , mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.11-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde, yeni bir 5 yıllık süre için izin ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadiline için Sermaye Piyasası Kurulunun 29.01.2020 tarih ve 1231 sayılı ve , Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.02.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinler doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesi hususu oya sunuldu, ve mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2019 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.14-KapanışHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 11.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı,Hazirun cetvel ve Kar dağıtım tablosu ekte olup ayrıca Şirketimiz www.orma.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850703BIST