***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Genel kurul sonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.03.2021Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Vişnezade Mh. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,10 - 2021 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,11 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1-Genel Kurul Çağrı Dökümanı ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 3-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından açıldı.Toplantı Başkanlığına önergeyle Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. N.Hülya KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Şengül AKPINAR'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.3.2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.4.2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.5.Şirketin 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.6- 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, görüşüldü, oya sunularak kabul edildi.7- Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim kurulu Üyelerinin 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.9- 23.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu teklifi okundu. Yönetim kurulunun üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve 2023 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL , Ummahan Binhan KESİCİ, Nazlı Asuman ESİN,Çetin BOZCU ve Ömer ÇİVRİL in Yönetim kurulu üyeliklerine seçimine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.10- 2021 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.11- 2020 yılında yapılan toplam 331.590,25 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000 TL (beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu , mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.14-KapanışHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 20.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı,Hazirun cetvel ve Kar dağıtım tablosu ekte olup ayrıca Şirketimiz www.orma.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.Özet bilgi'de sehven 2019 Yılı Genel kurul sonuçları yazılmıştır. 2020 olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929743BIST