***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 18:10
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019 - 31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
2019/4 .Geçici Vergi
Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819629
BIST
18:00120.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 740,29
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:006,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:006,5590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:00307,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 307,64
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|6,40
|44.746
|% 8,47
|
|ODAS
|2,33
|1.056.916.721
|% 8,37
|
|KRSAN
|9,95
|98.873
|% 7,57
|
|TDGYO
|2,90
|3.563.439
|% 5,07
|
|YBTAS
|3.879,00
|38.621
|% 4,84
|
|ARDYZ
|15,95
|37.702.623
|% -11,39
|
|QNBFB
|48,50
|2.070.253
|% -8,23
|
|QNBFL
|141,50
|4.033.230
|% -8,12
|
|HUBVC
|39,80
|58.013.488
|% -7,83
|
|TLMAN
|13,03
|59.239.392
|% -7,39
|
|ODAS
|2,33
|1.056.916.721
|% 8,37
|
|PGSUS
|72,00
|204.348.882
|% 3,15
|
|IHLGM
|1,39
|135.494.856
|% 0,72
|
|HDFGS
|3,08
|116.808.451
|% 4,05
|
|TMSN
|7,47
|62.832.885
|% 4,33
|
|ODAS
|2,33
|1.056.916.721
|% 8,37
|
|IHLGM
|1,39
|135.494.856
|% 0,72
|
|HDFGS
|3,08
|116.808.451
|% 4,05
|
|HLGYO
|1,61
|21.302.085
|% 0,63
|
|PEKGY
|3,16
|25.073.864
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8460
|7,8853
|% -0,39
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6083
|1,6164
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,55
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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