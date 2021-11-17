***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar vergi dairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 /3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2021Açıklamalar2021/3 .Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978318BIST