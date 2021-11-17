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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.11.2021 16:19
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 /3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar

2021/3 .Geçici Vergi  Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978318


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Altın Gr. 627 627 13,46  
Cumhuriyet 4.147 4.211 78,00  
Tam 4.132 4.235 82,27  
Yarım 1.997 2.049 39,79  
Çeyrek 1.002 1.024 19,90  
Gümüş.Ons 25,07 25,10 0,27  
Gümüş Gr. 8,45 8,46 0,22  
B. Petrol 81,92 81,92 -0,51  
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