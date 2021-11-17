***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 16:19
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 /3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
2021/3 .Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978318
BIST
16:061.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:0610,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1883
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
16:0611,8937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2131
|Açılış
|: 11,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
16:06628,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 14,52
|Açılış
|: 628,32
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:06
|PRKAB
|40,70
|283.491.211
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.488
|% 9,97
|
|MERCN
|12,48
|47.125.273
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|348.260.736
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,18
|76.235.411
|% -6,34
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|ELITE
|18,78
|199.899.835
|% -4,77
|
|DESA
|8,41
|10.703.011
|% -4,76
|
|PETKM
|7,77
|2.543.320.392
|% -2,02
|
|GARAN
|11,96
|2.053.866.840
|% -0,91
|
|SISE
|10,32
|1.457.885.546
|% 3,61
|
|KRDMD
|7,64
|1.049.862.012
|% 1,73
|
|THYAO
|17,88
|852.035.318
|% 1,25
|
|PETKM
|7,77
|2.543.320.392
|% -2,02
|
|ADESE
|1,06
|282.125.551
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,32
|843.268.920
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|453.278.506
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|296.098.990
|% 1,94
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4984
|10,5051
|% 1,83
|
|Euro
|11,8823
|11,8937
|% 1,82
|
|Sterlin
|14,0578
|14,1283
|% 1,82
|
|Frank
|11,2189
|11,2865
|% 1,62
|
|Riyal
|2,7857
|2,7997
|% 1,59
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,15
|
|Altın Gr.
|627
|627
|13,46
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.132
|4.235
|82,27
|
|Yarım
|1.997
|2.049
|39,79
|
|Çeyrek
|1.002
|1.024
|19,90
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,45
|8,46
|0,22
|
|B. Petrol
|81,92
|81,92
|-0,51
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:16NIBAS
Yüzde 6.79 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 560, 825 adet işlem
-
16:15XU100
Endeks 1, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 19, 234.00 milyon TL de
-
16:13GENTS
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 218, 679 adet işlem
-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, FROTO, TUPRS
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 58 artarak (% 0.44 ) 1, 502