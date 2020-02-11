***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.02.2020 17:51
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Süre Uzatımı T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 15.01.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.604 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür.
Söz konusu tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.02.2020 tarih ve 50035491-431.02.E-00052159928 no'lu yazısıyla uygun görülmüştür.
Onaylı tadil tasarısı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
SPK ve Bakanlık onaylı Tadil Metni ekte sunulmuştur
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni Onaylı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818443
BIST