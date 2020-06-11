Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2020 17:39
GÜNCEL HABERLER



***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Süresi uzatımı Genel Kurulda kabul edilmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde yeni bir 5 yıllık süre belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2020 tarih ve 1231 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinler doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadili oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni Onaylı .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850717


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.155
Değişim :  -0,57% |  -623,53
Açılış :  109.374  
Önceki Kapanış :  109.779  
En Yüksek
110.158 En Düşük
108.745
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5959 8,6390 % -0,14  
Frank 7,2477 7,2914 % 1,40  
Riyal 1,8176 1,8267 % 1,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 -7,12  
Altın Gr. 380 380 1,41  
Cumhuriyet 2.458 2.484 1,50  
Tam 2.530 2.552 1,70  
Yarım 1.235 1.246 2,70  
Çeyrek 617 624 0,90  
Gümüş.Ons 17,73 17,76 -0,36  
Gümüş Gr. 3,88 3,88 -0,07  
B. Petrol 38,58 38,58 -3,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru