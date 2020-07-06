***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.07.2020 14:59
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.06.07.2020 Tarih ve BİAŞ-2-2930 Sayılı Yazısı
Şirketimiz ile ilgili olarak, mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmış olanlar haricinde, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854980
BIST
14:46117.591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.842,48
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:466,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:467,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0501
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7808
En Düşük
7,7068
14:46392,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 392,30
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|22.195.877
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.069.546
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|30.155.274
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,22
|728.169.719
|% 1,90
|
|ODAS
|2,77
|709.753.459
|% 5,73
|
|TKFEN
|17,50
|692.190.068
|% 4,04
|
|SISE
|5,98
|657.290.075
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,83
|566.506.676
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|566.506.676
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|709.753.459
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,22
|728.169.719
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,69
|329.900.196
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|385.189.430
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5575
|8,6004
|% 0,23
|
|Frank
|7,2657
|7,3095
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,25
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|7,00
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,20
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:01BAGFS
Yüzde 6.56 oranında artışla 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 649, 940 adet işlem
-
15:00XU100
Endeks 117, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 12, 649.00 milyon TL de
-
15:00ZOREN
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 991, 065 adet işlem
-
14:59NTHOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 547, 798 adet işlem
-
14:58AKENR
Yüzde 8.52 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 358, 564 adet işlem