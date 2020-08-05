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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

05.08.2020 16:47
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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.05.08.2020 Tarih ve BİAŞ-2-3297 Sayılı Yazısı 
   
Şirketimiz ile ilgili olarak, mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmış olanlar haricinde, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865405


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DOBUR 30,58 5.570.262 % 10,00  
TRKCM 3,96 420.269.404 % 10,00  
KLGYO 7,92 30.573.719 % 10,00  
AVISA 13,99 8.579.488 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.596.880 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2217 9,2679 % 2,80  
Frank 7,7324 7,7790 % 3,01  
Riyal 1,8705 1,8799 % 2,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.052 2.053 32,86  
Altın Gr. 463 463 16,36  
Cumhuriyet 3.041 3.093 109,00  
Tam 3.133 3.183 112,00  
Yarım 1.521 1.554 57,00  
Çeyrek 763 778 27,40  
Gümüş.Ons 27,04 27,09 1,06  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,37  
B. Petrol 45,99 45,99 1,56  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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