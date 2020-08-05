***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.08.2020 16:47
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.05.08.2020 Tarih ve BİAŞ-2-3297 Sayılı Yazısı
Şirketimiz ile ilgili olarak, mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmış olanlar haricinde, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865405
BIST
17:281.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:287,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,1502
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:288,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,2413
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4069
En Düşük
8,1274
17:28464,20
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 17,27
|Açılış
|: 464,20
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.570.262
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.269.404
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.573.719
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.579.488
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.880
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.038.635
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.013.149
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.505.262.072
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,10
|1.425.951.982
|% -1,41
|
|GARAN
|6,83
|1.325.016.333
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,91
|902.226.101
|% 4,68
|
|AKBNK
|5,05
|824.696.196
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|1.425.951.982
|% -1,41
|
|SISE
|6,25
|2.505.262.072
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,91
|902.226.101
|% 4,68
|
|GARAN
|6,83
|1.325.016.333
|% 1,04
|
|TSKB
|1,12
|196.315.159
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2217
|9,2679
|% 2,80
|
|Frank
|7,7324
|7,7790
|% 3,01
|
|Riyal
|1,8705
|1,8799
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.052
|2.053
|32,86
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,36
|
|Cumhuriyet
|3.041
|3.093
|109,00
|
|Tam
|3.133
|3.183
|112,00
|
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,00
|
|Çeyrek
|763
|778
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,37
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|
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