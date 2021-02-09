***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.02.2021 17:56
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Borsa İstanbul
17:461.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,44
|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
|: 1.535
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1.552
En Düşük
1.536
17:467,0827
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0095
|Açılış
|: 7,1000
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|Önceki Kapanış
|: 7,0950
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7,1413
En Düşük
7,0620
17:468,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
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8,6212
En Düşük
8,5143
17:46418,31
En Yüksek
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|Açılış
|: 418,31
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|Önceki Kapanış
|: 416,46
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422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ERBOS
|60,50
|130.743.824
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|44.639.477
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.630.910
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|18.948.594
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|137,10
|4.741.259.334
|% 2,01
|
|GARAN
|10,19
|2.371.061.342
|% 3,56
|
|EKGYO
|2,59
|2.135.682.120
|% -3,72
|
|PETKM
|5,31
|1.510.554.235
|% 2,31
|
|SISE
|7,75
|1.392.338.626
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,59
|2.135.682.120
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,97
|1.041.449.993
|% 1,71
|
|TSKB
|1,82
|535.131.469
|% 1,11
|
|PETKM
|5,31
|1.510.554.235
|% 2,31
|
|DOHOL
|3,55
|991.504.693
|% -3,01
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0760
|7,0827
|% 0,13
|
|Euro
|8,5619
|8,5710
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7363
|9,7851
|% 0,41
|
|Frank
|7,8952
|7,9427
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8825
|1,8919
|% 0,07
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|17:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|418
|418
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
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