***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.03.2021 tarihli özel durum açıklamamızla ilgili olarak, üyesi olduğumuz Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) arasında Şirketimiz adına devam etmekte olan Toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) tarafından grev kararı ve 02.04.2021 tarihi itibariyle alınan grev uygulama kararına karşı Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından lokavt kararı alınmış ve tebliğ edilmiştir.Görüşmeler halen devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919421BIST