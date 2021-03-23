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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2021 17:48



***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 23.03.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan    41851492644 TC kimlik numaralı  Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN
12911397698 TC kimlik numaralı  Sn. Neslihan DEMİREL 
27892238618 TC kimlik numaralı  Sn. Nazlı Asuman ESİN
23308487274 TC kimlik numaralı  Sn. Çetin BOZCU
36587144738 TC kimlik numaralı  Sn. Ummuhan Binhan KESİCİ
21893102398 TC kimlik numaralı  Sn. Ömer ÇİVRİL
 Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2023 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
              
Katılanların oybirliği ile  karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920006


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