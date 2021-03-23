***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 17:48
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan 41851492644 TC kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN
12911397698 TC kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL
27892238618 TC kimlik numaralı Sn. Nazlı Asuman ESİN
23308487274 TC kimlik numaralı Sn. Çetin BOZCU
36587144738 TC kimlik numaralı Sn. Ummuhan Binhan KESİCİ
21893102398 TC kimlik numaralı Sn. Ömer ÇİVRİL
Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2023 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920006
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
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|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
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|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9141
|7,9184
|% 1,75
|
|Euro
|9,4263
|9,4864
|% 2,45
|
|Sterlin
|10,8488
|10,9032
|% 1,07
|
|Frank
|8,4397
|8,4906
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1023
|2,1129
|% 1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|-3,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
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17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
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17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
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17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem