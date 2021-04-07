***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu'nun 05.04.2021 tarihli yazısı ile 4054 sayılı Kanun'un 16.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Şirketimize 10.180.552,47 TL.tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın Şirketimize tebliğini müteakip idari para cezasının indirimli (7.635.414,35 TL) olarak ödenmesinin ardından Şirketimizce bu idari para cezasına karşı yasal yollara başvurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924535BIST