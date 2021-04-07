***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 19:33
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu'nun 05.04.2021 tarihli yazısı ile 4054 sayılı Kanun'un 16.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Şirketimize 10.180.552,47 TL.tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın Şirketimize tebliğini müteakip idari para cezasının indirimli (7.635.414,35 TL) olarak ödenmesinin ardından Şirketimizce bu idari para cezasına karşı yasal yollara başvurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924535
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
18:058,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
18:059,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0175
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
18:05456,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 456,04
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
|
|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1488
|8,1516
|% 0,29
|
|Euro
|9,6877
|9,6880
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,1661
|11,2221
|% -0,42
|
|Frank
|8,7458
|8,7985
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,33
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,03
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|0,16
|